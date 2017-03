Prins William eert omgekomen agent aanslag Londen

Bewerkt door: ADN

Prins William heeft vandaag een bezoek gebracht aan het National Memorial Arboretum in Staffordshire. De hertog van Cambridge was daar om een nieuw herdenkingscentrum te openen, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om Keith Palmer, de agent die vorige week omkwam bij de aanslag in Londen, te eren.

William liet een krans met witte rozen achter op de plek waar gevallen politieagenten worden herdacht. "Voor Keith Palmer, en alle anderen die onze gemeenschap dapper hebben gediend", zo had de prins op een bijbehorende kaartje geschreven. Vorige week werd al aangekondigd dat Palmer, die door de aanslagpleger werd doodgestoken, permanent wordt herdacht op National Memorial Arboretum. © afp. © ap.

Prins Charles Vorige week had Prins Charles dan weer een bezoek gebracht aan het King's College Hospital, het Londense ziekenhuis waar de meeste gewonden zijn opgenomen van de aanslag bij het Britse parlement.



Volgens Britse media nam Charles de tijd om artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen te bedanken. Hij noemde hun werk 'briljant' en 'fantastisch'. De prins informeerde naar de verwondingen van de slachtoffers en hoe hun huidige toestand is alvorens bewonderend tegen de doktoren te zeggen: "Het is geweldig hoe jullie hiermee omgaan."