Keuzestress bij het pakken? Deze 14 essentials volstaan voor een stylish vakantie

Nina en JBC

19/06/17 - 11u45

Nina & JBC Hello holiday, hello hoogtepunt van het jaar! Maar eerst nog die koffers dicht krijgen, om dan na de vakantie te beseffen dat je de helft van je kleren niet droeg... Herkenbaar? Nochtans is het simpel: een paar sterke items, een paar basics plus opvallende accessoires en je kan alle kanten uit. Alle kledingstukken die je in deze video ziet, shop je op www.jbc.be/ninashopt.