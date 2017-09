Dit zijn de nieuwe trends volgens de schoenengoeroes van MONAR

Door: David Devriendt

20/09/17 - 15u00

Elke dag omringd door bergen schoenen. Voor veel vrouwen een droom, voor Els De Maijer (48) en dochter Elisa Mol (23) van Monar realiteit. Hun boetieks in Antwerpen staan bekend als shopping heaven. Dit najaar vieren ze feest, en daar heeft Katy Perry iets mee te maken.

Als een winkel of merk een jubileum viert, doet het dat meestal met één speciale collectie. Niet zo bij Monar, de Antwerpse multimerkenboetieks. Voor hun vijftigste verjaardag vonden ze er niets beters op dan vijftig collabs met vijftig merken op poten te zetten, in heel beperkte oplage en op maat gemaakt met typische Monar-details, zoals het feloranje dat het huis typeert.



Tussen de namen veel Belgische bekenden zoals Komono. Maar heel straf: ook enkele pareltjes met wereldfaam zoals Adidas, Fila en zelfs Katy Perry.

De dames zien in hun winkel heel wat nieuwe trends passeren, en voor ons lijsten ze er graag enkele op.



-"Alles wat geïnspireerd is op de seventies scoort goed, met fluweel op kop. Ook ribfluweel zit er bij ons in."



-"Nepbont is populair, maar vooral de luipaardprint is overal."



-"Verder blijven ook de schoenen met vierkante neuzen populair en de nieuwe hakhoogte is vijf centimeter."



-"De mocassin wordt een grote hit."



-"Overkneelaarzen zien we nog niet onmiddellijk verdwijnen."



-"Metallics blijven hot en ook witte parels op schoenen zijn in opmars."



-"Alles met vinyl en lakleder is nu helemaal in. Je kan daar snel fout mee gaan, maar bij het juiste paar schoenen kan dat net heel chic zijn."