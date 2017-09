De nieuwe Ikea-app toont je meteen hoe die ene zetel in de kamer zal staan

© IKEA.

Waar je bij kleding altijd even het pashokje induikt om te kijken of die broek wel écht leuk staat voor je 'm koopt, ligt dat bij meubels heel anders. Het is altijd een beetje gokken of die nieuwe zetel wel echt in je interieur past. Daar hebben ze bij Ikea nu iets op gevonden: met behulp van hun nieuwe app kan je de meubelen virtueel in je woning plaatsen.

© IKEA.

De app, die IKEA Place heet, maakt gebruik van 'toegevoegde realiteit' en toont je precies hoe een bepaald meubelstuk in de ruimte zal staan. Van zitbanken tot een nieuwe salontafel of bureau: alle producten in de app zijn in 3D én worden op schaal getoond.



"IKEA Place maakt het makkelijk om te kiezen wat je koopt voor je woning, maar het is ook handig om inspiratie op te doen. Bovendien kan je moeiteloos verschillende producten, stijlen en kleuren uitproberen in echte ruimtes", zegt Michael Valdsgaard, Leader Digital Transformation bij Inter Ikea Systems.



Bij de lancering op 19 september zullen er meer dan 2.000 producten beschikbaar zijn in de app. Bij de eerste release zullen dat vooral grotere woonkamermeubelen zijn: alle zitbanken, fauteuils, voetbanken, salontafels en de populairste opbergoplossingen kan je in je ruimte plaatsen met de app.



De app wordt gelanceerd op 19 september en is voorlopig alleen beschikbaar voor iPhone.



Hoe gebruik je de app?

1. Controleer of je toestel geüpgraded is naar iOS 11.

2. Download de gratis IKEA Place app in de Apple App Store.

3. Scan de vloer in jouw ruimte.

4. Blader door de verschillende producten in de app.

5. Selecteer het product dat je wil gebruiken.

6. Plaats en versleep het product in de ruimte. Zo simpel is het!