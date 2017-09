NINA tipt: comfortabel op pad met de nieuwe duffel van Osprey

Door: Annemie Vermeulen

11/09/17 - 07u30

© Osprey.

Kiezen is verliezen, en dat hebben ze goed begrepen bij het Californische rugzakkenmerk Osprey. Met hun nieuwste duffel bag kan je stijlvol je hebben en houden inpakken voor grote en kleine reisjes.

Voor wie zweert bij twee schouderriemen, is er de Fairview. Deze tas werd speciaal ontworpen voor vrouwen -eindelijk!- en laat je in comfort alle afstanden te voet afleggen. Of de wandeling naar de auto. We zullen het niet verklappen.



Trillium 30L - 70,00 euro

Trillium 45L - 80,00 euro

Trillium 65L- 90,00 euro

Fairview vanaf 130, 00 euro

