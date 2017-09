NINA tipt: online plantenwalhalla Phyt is jarig en wij mogen meevieren

Door: ND

2/09/17 - 07u30

© Phyt.

Phyt Phyt hoera! Sofie Vertongen van online plantenwinkel Pyth mag met haar webshop twee kaarsjes uitblazen, en wij mogen voor de gelegenheid naar het verjaardagsfeest komen. Op een heuse plantenparty kan je vandaag met korting shoppen, en ook online vallen er koopjes te doen.

Sofie Vertongen © Phyt.

Op 2 september 2015 opende Sofie Vertongen haar webshop Phyt met zwevende plantjes die je aan het plafond kan hangen. Haar zaak werd meteen een enorm succes, en afgelopen juli opende ze met The Plant Corner ook een fysieke winkel in Antwerpen. Nu haar webshop twee kaarsjes mag uitblazen, is er alle reden tot vieren.



Ter ere van de tweede verjaardag van Phyt, kunnen alle fans op zaterdag 2 september genieten van een late night plantenshopping in The Plant Corner, vergezeld van een lekker drankje. Zowel in de winkel als op de webshop trakteert Sofie die dag iedereen bovendien op een exclusieve korting van 20% op alle air plants.



Je kan vandaag van 10u tot 20u terecht in The Plant Corner, Isabellalei 144, 2018 Antwerpen. Online shoppen kan op www.phytplants.com.