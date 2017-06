Deze schoenen hebben een wachtlijst van 28.000 man (maar deze 5 lookalikes kan je nu al kopen)

© Instagram @katwalksf.

'The Day Heel' schoenen van het Amerikaanse merk Everlane zijn zo populair, dat er meer dan 28.000 vrouwen voor op een wachtlijst staan. Waarom? Ten eerste omdat ballerina's met een hak ontzettend trendy zijn momenteel, maar ook omdat ze ondanks het hakje erg comfortabel zouden zitten. Geen zin om nog maanden te wachten voor ook jij een paar in huis kunt halen? Deze 5 lookalikes kun je nu shoppen.

De populaire pump dankt zijn naam trouwens aan het feit dat je er de hele dag in wil rondwandelen omdat de schoen zo comfortabel zou zitten. Van zodra 'The Day Heel' te koop was op de webshop van Everlane, was hij in een paar dagen volledig uitverkocht. En dat in alle vier de kleuren. Momenteel staan 28.000 vrouwen op een wachtlijst op een paar te kunnen scoren bij de volgende levering. Voor wie net als ons geen geduld heeft om daar op te wachten, zochten we 5 lookalikes bij elkaar die je wel nu al kunt shoppen.



Ballerina Leather Pumps van & Other Stories