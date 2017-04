Het klassieke gestreepte hemd is hipper dan ooit, maar dan wel een tikje anders

Kendall Jenner in gestreept hemd. © photo news.

Het blauw-witte gestreepte hemd is zo'n klassieker die vrouwen jaren geleden gestolen hebben uit de garderobe van mannen en zich ondertussen eigen hebben gemaakt. Deze zomer gaan we het overhemd nog vaker dan anders zien opduiken, maar dan wel net iets andere varianten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een rood-wit gestreept exemplaar of eentje met gigantische pofmouwen?

© nina.be.

1. Monki, € 30, online te koop.

2. Gant Rugger, € 100, o.a. online te koop.

3. Primark, € 13, in de winkels te koop.

4. Filippa K, € 175, online en in de winkels te koop.

5. Weekday, € 50, online en in de winkel te koop. © nina.be.