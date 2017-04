NINA tipt: een kleine speaker, groots geluid

© LVT.

Stille waters hebben diepe gronden, zo zegt men. En kleine boxjes maken groots geluid. Oké, dat laatste zal u waarschijnlijk niet terugvinden in het 'Vlaams spreekwoordenboek', maar de nieuwste speaker van Ultimate Ears is er wel het ultieme bewijs van.

De nieuwste Wonderboom speaker is de ideale metgezel voor op vakantie, als je het ons vraagt. De kleine luidspreker neem je makkelijk overal mee naartoe, en door de 360 graden klank kan iedereen altijd meegenieten. Extra vakantiepunten voor de vrolijke kleurtjes en waterdichtheid. De speaker kan namelijk zonder problemen 30 minuten lang tot één meter onder water blijven. Want we kunnen het ons perfect voorstellen dat ook die plons in het water nóg leuker wordt met een eigen soundtrack erbij.



Nog geen vakantieplannen? Dan hang je het ding toch gewoon in de douche, zo heb je eindelijk backing vocals wanneer je luidkeels in een solo uitbarst onder de waterstraal.



De Wonderboom van Ultimate Ears is te koop voor € 99,99 in zes verschillende kleuren.