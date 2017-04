Hier shop je de trends van het moment met fikse korting

Door: online redactie nina

13/04/17 - 14u00

© getty.

Het is weer zover: vanaf nu tot en met zondag kun je elke avond online shoppen met korting via nina.be. Van 19 uur 's avonds tot middernacht kan je rekenen op fantastische prijsverminderingen die je hier vindt. Wij shopten onze favoriete modetrends van het moment bij elkaar op de webshops van de deelnemende partners.

Platformschoenen

In de discotijden van de seventies werden platformschoenen voor het eerst een modetrend. Dankzij de Spice Girls kregen de schoenen in de jaren negentig weer een flinke boost - wie herinnert zich de bekende Buffalo schoenen niet meer? - om nu weer hun comeback te maken. Ontwerpster Stella McCartney showde ze als eerste terug op de catwalk, ondertussen zie je ze overal in het straatbeeld opduiken. Extra voordeel: net als hakken zorgen platformschoenen voor meer lengte, maar ze zitten wel duizend keer comfortabeler. © nina.be/photonews.

1. Two Sides, € 89,95 ipv € 99,95, via de webshop van Bent.

2. Tine's, € 118,5 ipv € 150, via de webshop van Berca.

3. s. Oliver, € 59,46 ipv 69,95, via de webshop van Brantano.



Denim

Jeans jeans jeans... we krijgen er maar geen genoeg van. Natuurlijk kunnen we niet echt van een nieuwe trend spreken, maar denim maakt wel een belangrijk onderdeel uit van je outfit als je wil gaan voor die typische zomerse festivallook. Dit seizoen zetten ruwe jeans en donkere indigo, uitsnijdingen en stiksels - contrasterend of ton sur ton, patches en andere vrolijke details de toon. © getty/nina.be.

1. C&A, € 12,75 ipv € 15, via de webshop van C&A.

2. JBC, € 39,90 ipv 49,90, via de webshop van JBC.

3. Liberty Island, € 31,96 ipv € 39,95, via de webshop van e5-mode.



Sporty-chic

Al een tijdje populair, maar de laatste maanden door modemerk Vêtements weer bijzonder prominent aanwezig: sporty-chic. Denk aan een trainingsbroek gecombineerd met hakken, een sierlijk jurkje in combinatie met een sportieve bomberjas en een hoodie over een verfijnde kokerrok. Hippe celebs als Kendall Jenner en Gigi Hadid zijn fan, ga jij ook overstag? © nina.be.