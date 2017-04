10 bloemenjurken die bij elk communie- en trouwfeest passen

© nina.be.

Het communie- en trouwseizoen nadert met rasse schreden en dat betekent dus ook dat je weer op zoek moet naar een gepaste outfit voor die feesten. Nu kan je natuurlijk dragen wat je wil, maar voor ons persoonlijk schreeuwt toch niets meer lente dan een zwierige bloemenjurk. 10 exemplaren in alle prijscategorieën.

1. Ganni , € 219, o.a. online te koop. 2. Topshop , € 68, online te koop. 3. Diane von Furstenberg , € 518, online en in de winkels te koop. 4. Primark , € 17, in de winkels te koop. 5. Nathalie Vleeschouwer , € 155, o.a. te koop bij JUTTU.

6. & Other Stories, € 125, online en in de winkels te koop.

7. JBC, € 59,90, online en in de winkels te koop.

8. Scapa, € 629, online en in de winkels te koop.

9. Baum und Pferdgarten, € 259, o.a. online te koop.

10. H&M, € 79,99, online en in de winkels te koop.