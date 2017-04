Is Jysk écht de Deense Ikea? Onze redactrice ging shoppen

Nina Bernaerts

Woensdagmiddag zwaaiden in Schoten de deuren open van Jysk, de interieurwinkel uit Denemarken. En wie interieur en Scandinavië in één adem noemt, denkt automatisch aan Ikea. De link met de Zweede meubelgigant is dan ook snel gemaakt. Maar is het nieuwe Jysk wel de 'Deense Ikea'? Wij gingen op onderzoek.

Als iemand die nog het stof van haar rok moet vegen van de verhuis die net achter de rug is, ken ik Ikea ondertussen als mijn binnenzak. Daarom ga ik eerst naar Jysk. De aankondiging is alvast veelbelovend: een Scandinavische interieurwinkel, dat kan toch enkel maar goed komen. Op de parking stopt de vergelijking met zijn Zweedse concurrent al, geen honderden plaatsen boven en ondergronds.

Zoals Blokker

Nog buiten de winkel zijn de eerste items al te vinden. Jysk speelt in op het seizoen en zet allerlei soorten gietertjes buiten. Bij binnenkomst worden de klanten vriendelijk verwelkomd door het personeel. Over het donkerblauwe tapis plein zoek ik mijn weg naar de eerste rekken. Daar staan allerlei kaarsenhouders en kadertjes in verschillende stijlen en kleuren.



Wat verder zie ik de eerste kasten opduiken. Ook die worden allemaal gestapeld in rekken. Jysk gebruikt niet het concept van een showroom, de zaak toont niet hoe de meubeltjes en accessoires mooi samen gaan. Op die manier doet het eerder denken aan een grote Blokker dan aan een interieurwinkel. Ik wil bijna naar een papiertje en een potloodje grijpen, maar die zie ik niet voorhanden. Verschillende kasten herken ik wel. Als we daar de Malm niet hebben, hier heet hij enkel Tranbjerg, ook de prijs is dezelfde, op 9 cent na.



Geen Deense balletjes

Terwijl ik mijn weg baan tussen de andere shoppers, want die zijn ook en masse afgezakt, beland ik in de bedden-afdeling. Netjes naast elkaar staat de hele collectie matrassen en net zoals Ikea kan je ze allemaal uittesten.



Aangezien de keten ooit begonnen is met matrassen en zo stilaan uitbreidde, ligt de expertise en het zwaartepunt van de winkel dan op het slaapgedeelte; eindeloos veel kussens, overtrekken en andere attributen. Als ik weer richting uitgang wil wandelen, kom ik nog wat oude bekenden tegen; het schapenvel, een verkeersmat voor de kinderen, manden in alle vormen en groottes. Maar ook een verloren gelopen haardroger. Nergens ruik ik Deense balletjes en misschien maar goed ook. Aan de kassa vormt zich een rij waar vier kassiersters de hele dag zoet mee zijn.



Met een frisse blik ga ik terug naar Ikea. Het personeel begroet me niet bij binnenkomst maar de kinderen kan ik wel wegzetten aan het ballenbad. Dat vind ik ook vriendelijk. Als ik de bovenverdieping bereik, heb ik nog goede moed. Een gevoel van ruimte en gezelligheid - of is het Hygge - overvalt me. De ingerichte woonkamers met sfeerverlichting geven toch een ander gevoel dan de collectie onder scherp licht opgestapeld, zoals in Jysk. In een drafje lopen we door de leefkamers, de eetkamers, de keukens ... Komt hier ooit een einde aan? Ah, de Malm, nog eens.



Zo veel keuze

De lokroep van de shortcuts is groot maar waar kom ik dan terecht? Zo veel keuze, zo veel items, het is moeilijk om alles gezien te krijgen in één keer. Dan is het compacte concept van Jysk misschien wel een voordeel, maar daar heb je dan weer geen potloodje. Plots komen we aan het restaurant en de geur van de grootkeuken komt ons tegemoet. Toch een pluspunt want we hebben al heel wat kilometers afgelegd en moeten nog de gelijkvloers aandoen. Met in het achterhoofd de hotdogs op het einde, laten we de cafetaria voor wat het is. Beneden komen we in het servies en alles wat er bij hoort. Een beetje verder blijkt het halve verdiep te worden verbouwd. We lopen wat verloren tussen de werkzaamheden en lopen pas aan de lampen uit de werf.



Lap, in val getrapt

Aan de kassa blijk ik ergens een plantje te hebben meegegraaid. Ik weet niet meer hoe ik in die val ben getrapt maar ik loop Ikea buiten minus 10,99 euro; voor het plantje en de warme wafel er na.