Nederlandse PvdA-voorzitter Hans Spekman stapt dan toch zelf op

Door: redactie

18/03/17 - 00u00 Bron: Belga

© anp.

Voorzitter Hans Spekman van de Nederlandse sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) stapt op na de enorm zware verkiezingsnederlaag van zijn partij. Dat werd beslist op het partijbureau. Spekman blijft aan tot op 7 oktober een nieuwe voorzitter wordt aangesteld.





Partijleider Lodewijk Asscher, die lijsttrekker was bij de verkiezingen van woensdag, zei respect te hebben voor Spekmans besluit. De ontslagnemende vicepremier vindt niet dat hij zijn eigen positie moet heroverwegen. "Ik heb hier wel respect voor. Dat je leiding neemt in een moeilijke discussie en daarmee anderen een moeilijke discussie bespaart", aldus Asscher.



"Er is nu veel discussie rond mijn persoon. Die ondermijnt de inhoudelijke discussie", aldus Spekman in een verklaring. "Het is cruciaal dat we als partijbestuur het gesprek aangaan. Dat moet zorgvuldig en goed gebeuren." Zaterdag bespreekt de achterban op een PVDA-bijeenkomst de situatie binnen de partij.



In een brief aan de PvdA-leden schrijft Spekman bovendien dat hij eerst "samen de klap wil verwerken en eensgezind bouwen aan de toekomst". Als lid van het partijbestuur wil hij de komende maanden leiding geven aan een dialoog met leden en kiezers over de toekomst. "Met ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verandering. Maar ook door juist nu op een verantwoordelijke wijze te doen wat nodig is", klinkt het. "De kandidaatstelling opent voor de zomer, we organiseren een verkiezing in september om een nieuwe voorzitter te bekrachtigen op het congres begin oktober."



Eer aan zichzelf

Spekman was meteen na de nederlaag de gebeten hond. Het was onder meer zijn idee om een lijsttrekkersverkiezing te organiseren tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, die volgens critici deels verantwoordelijk was voor de rampzalige uitslag.



De voorzitter zei eerder nog niet uit zichzelf op te zullen stappen, maar dat de partijleden daarover moesten beslissen. Daarop kondigde Laurens van de Velde, de PvdA-fractievoorzitter uit Enschede, een motie aan. De afdeling vond dat Spekman de partij opnieuw om vertrouwen moest vragen, maar de voorzitter houdt de eer nu dus aan zichzelf.



Bij de parlementsverkiezingen woensdag leed de PvdA met een verlies van 29 zetels een historische nederlaag.