Schippers (VVD) aangeduid als verkenner voor de regeringsvorming

De VVD'er Edith Schippers, ontslagnemend minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is aangeduid als verkenner voor de regeringsformatie in Nederland. Dat werd vandaag bekendgemaakt na overleg tussen alle gekozen lijsttrekkers. De liberale partij mag als grootste partij het voortouw nemen bij de regeringsvorming.

"Zij kan rekenen op een groot draagvlak: iedereen is het hier over eens en ze gaat zo snel mogelijk beginnen", verklaarde Khadija Arib (PvdA), de voorzitter van de Tweede Kamer, aan de Nederlandse media. De verkenner gaat onderzoeken welke regeringscombinaties mogelijk zijn. Alle fractievoorzitters komen bij haar langs en zullen advies geven. Na afloop van de verkenning stuurt Schippers een verslag naar de Kamer. Daarin kan zij al een of meerdere informateurs noemen. Het initiatief voor de regeringsvorming in Nederland ligt sinds 2012 volledig bij de Kamer. Koning Willem-Alexander speelt in principe dus geen rol bij dat proces.

Eerste overleg

De lijsttrekkers van de dertien Nederlandse partijen met een verkozene in de Tweede Kamer, zijn donderdag in Den Haag aan een overleg begonnen over de vorming van een nieuwe regering. Ze werden samengeroepen door Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer.



Tijdens de bijeenkomst kunnen de lijsttrekkers aangeven hoe de formatie moet verlopen. Veel partijen hebben al gezegd dat de grootste partij, de VVD, het voortouw moet nemen.



Er wordt dan ook verwacht dat de liberalen, net als bij de vorige regeringsvorming in 2012, een VVD'er tot verkenner gaan benoemen. Vier jaar geleden was dat Henk Kamp. Ook nu wordt Kamp weer genoemd als mogelijke verkenner, maar daarnaast circuleert ook de naam van Edith Schippers, de aftredende minister van Volksgezondheid.



Na afloop van de bijeenkomst zal de Kamervoorzitter wellicht een verklaring afleggen.



