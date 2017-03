PvdA verloor aan GroenLinks, maar ook door thuisblijvers

Door: redactie

Het historisch grote verlies van de sociaaldemocratische partij PvdA bij de Nederlandse verkiezingen, is niet alleen te verklaren door de winst van GroenLinks en D66. Dat blijkt vandaag uit een studie van het onderzoeksbureau Ipsos waarover NOS bericht. De partij blijkt er ook onvoldoende in te zijn geslaagd om zijn kiezers uit 2012 opnieuw te mobiliseren.

Net als in Vlaanderen, blijken de sociaaldemocratische en de groene partijen ook in Nederland communicerende vaten te zijn. Van de 29 zetels die PvdA verloor, zijn er volgens het onderzoeksbureau Ipsos namelijk 6 tot 7 naar GroenLinks gegaan. Er gingen ook 5 zetels naar het linksliberale D66 en 4 naar de socialistische SP. Naar de PVV gingen 2 zetels, ongeveer 7 naar de andere partijen.



Opvallend is dat de partij, ondanks de grote opkomst, heel wat stemmen zou verloren hebben door PvdA-kiezers uit 2012 die deze keer niet zijn opgedaagd. Dat zou de partij van Asscher nog eens 4 tot 5 zetels hebben gekost.



Het verlies van de andere regeringspartij, het liberale VVD, was dan weer vooral goed nieuws voor het christendemocratische CDA, dat daar 2 tot 3 zetels wist weg te kapen. De PVV en D66 snoepten er elk nog eens twee weg.



Het onderzoek van Ipsos brengt geen grote verrassingen aan het licht over de winnaars van de voorbije verkiezingen. Zo blijkt CDA vooral zetels te hebben gewonnen bij VVD (2 tot 3 zetels) en PvdA (1 tot 2). Ook de winst van D66 ging voornamelijk ten koste van PvdA (5 zetels) en VVD (2), terwijl GroenLinks dus in de eerste plaats bij de sociaaldemocraten stemmen weghaalde.



Opvallend is ook het grote verloop bij SP. Ondanks een relatief stabiele uitslag (van 15 naar 14 zetels), is meer dan de helft van de kiezers uit 2012 naar een andere partij overgestapt. De ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) hebben dan weer de trouwste achterban. Dat blijkt ook uit de cijfers: 82 procent van de kiezers die in 2012 op deze partijen stemde, deed dat nu weer.