"Verkiezingsresultaat Nederland is overwinning op extremisme"

16/03/17 - 07u59 Bron: Belga

Het verkiezingsresultaat in Nederland is een "duidelijke overwinning op het extremisme", vindt de Franse president François Hollande.

"De waarden van openheid, respect voor anderen en geloof in de toekomst van Europa zijn het enige echte antwoord op de nationalistische impulsen en het isolationisme die de wereld doen beven", klonk het in een statement.



Volgens de exitpolls blijft de liberale VVD van de huidige premier Mark Rutte afgetekend de grootste. De PVV, de rechts-populistische partij van grote uitdager Geert Wilders, wint wel zetels, maar doet het niet zo goed als verwacht werd in de peilingen.