GroenLinks grootste partij in Amsterdam

Door: redactie

16/03/17 - 06u27 Bron: ANP, Belga, Twitter

Jesse Klaver tijdens het verkiezingsfeest van GroenLinks. © epa.

GroenLinks is bij de Tweede Kamerverkiezing de grootste partij geworden in Amsterdam, met 19,3 procent van de stemmen. Dat meldt de Verkiezingsdienst van het ANP.

Het sociaaldemocratische PvdA, bij de vorige verkiezingen nog de grootste in Amsterdam met 35,8 procent, kreeg nu slechts 8,4 procent van de stemmen.



Het linksliberale D66 is de tweede partij geworden in de Nederlandse hoofdstad, met 18,2 procent. De liberale partij VVD komt op 15,2 procent.



Ook in andere grote steden scoorden de Nederlandse groenen goed. In Groningen steeg de partij van 4,6 naar 18,9 procent. Ook in Rotterdam kende de partij succes en werd ze de grootste linkse partij met 11,1%. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij nog maar 2,6%.



Ook de kleine groene Partij voor de Dieren (PvDD) zag haar zetelaantal toenemen van 2 naar 5.