Waarschijnlijk vier partijen nodig in nieuwe Nederlandse regering

16/03/17 - 06u08 Bron: Belga, AD

PVV-leider Geert Wilders staat in het Tweede Kamer gebouw de pers te woord tijdens de uitslagenavond na de Tweede Kamerverkiezingen. © anp.

Om een regering te vormen met een meerderheid in de Tweede Kamer, zullen er volgens de voorlopige verkiezingsresultaten in Nederland vier partijen nodig zijn. Het zou dan meteen voor het eerst in 40 jaar zijn dat de Nederlandse regering zoveel partijen telt.

Met nog een aantal gemeenten te gaan die histories niet echt meer voor vuurwerk kunnen zorgen, Zien we deze uitslag van #TK17 #TK2017. pic.twitter.com/uZeiWlsBn1 — Maurice de Hond (@mauricedehond) Thu Mar 16 00:00:00 MET 2017

Volgens de voorlopige uitslag zijn de drie grootste partijen in Nederland samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, die in totaal 150 zetels telt. En hoewel er de komende uren nog wel enkele zetels kunnen verschuiven, lijkt het aantal van 76 zitjes buiten bereik. De volgende regering zal dus minstens vier partijen moeten tellen, als ze over een parlementaire meerderheid wil beschikken.



Mogelijke coalities

Mogelijke coalities zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks (85 zetels), VVD, CDA, D66 en PvdA (80) en VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (76).



1972

De laatste keer dat er meer dan drie partijen in een coalitie stapten, was na de verkiezingen van 1972. Na een half jaar formeren ontstond toen de regering-Den Uyl (1973-77), die zelfs vijf partijen telde: PvdA (43 zetels), Katholieke Volkspartij (27), Antirevolutionaire Partij (14), Politieke Partij Radikalen (7) en D66 (6).



Een belangrijk verschil met de situatie van nu, is dat het toen mathematisch niet nodig was om met meer dan drie partijen te regeren.