Teleurgestelde Wilders: "Niet het aantal zetels waarop ik had gehoopt"

Door: redactie

16/03/17 - 03u15 Bron: ANP, Belga, Twitter

Geert Wilders wanneer hij in een eerste reactie de pers te woord staat. © epa.

"Het zijn niet de dertig zetels waarop ik had gehoopt. Maar ik behoor tot de winnaars", zo heeft Geert Wilders van de extreemrechtse partij PVV gereageerd op de voorlopig verkiezingsuitslag. Zijn partij komt in de voorlopige prognose uit op negentien zetels. Dat betekent een winst van vier.

Wilders verklaarde ook meermaals dat hij bereid is om in de nieuwe Nederlandse regering te stappen. "Ik ben beschikbaar. Ik heb dat altijd gezegd. Ik wil dat graag." Als dat niet gaat gebeuren gaat hij "keihard oppositie" voeren en ervoor "zorgen dat die patriottische lente alsnog gaat plaatsvinden".



Enge woorden

Wilders liet tot slot optekenen dat Mark Rutte "heel enge woorden" gebruikt als hij zegt dat met de verkiezingen het verkeerde soort populisme is gestopt. "Ik begrijp niet zo goed wat hij bedoelt. Zijn er dan goede en slechte populisten?"



Pattriotische lente

Wilders denkt dat hij misschien wel invloedrijker is dan ooit. "Andere partijen hebben standpunten van ons overgenomen. Of ze die uitvoeren is een tweede." De PVV komt in de voorlopige prognose van het ANP uit op negentien zetels. Dat betekent een winst van vier. Hij vindt niet dat de uitslag voor zijn partij tegenvalt. "Het zijn niet de dertig zetels waarop ik had gehoopt. Maar ik behoor tot de winnaars."