Buitenlandse leiders feliciteren Rutte, opluchting dat populisme niet de overhand heeft gekregen

16/03/17

Onze premier Charles Michel verheugt zich over de uitslag bij de Nederlandse verkiezingen, op basis van de eerste resultaten. De eerste minister heeft de uittredende minister-president Mark Rutte deze avond persoonlijk gefeliciteerd. Dat werd vernomen bij de woordvoerder van premier Michel.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel feliciteerde Rutte. Ze ''verheugt zich op verdere goede samenwerking als vrienden, buren en Europeanen''. Ook haar stafschef lijkt in zijn nopjes met de verkiezingsuitslag in Nederland. "Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen'', aldus Peter Altmaier, die een aardig woordje Nederlands spreekt, op Twitter. "Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat'', luidt de rest van Altmaiers tweet.



Ook de Duitse kanselierskandidaat Martin Schulz van de SPD heeft verheugd gereageerd op de Nederlandse verkiezingsuitslag. "Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen'' twitterde hij zowel in het Duits als in het Nederlands. "Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten'', aldus de sociaaldemocraat.

Schulz hoopt in september op succes bij de Bondsdagverkiezingen. De oud-voorzitter van het Europees Parlement maakt volgens peilingen serieus kans om bondskanselier te worden. Zijn belangrijkste rivaal is zittend kanselier Angela Merkel (CDU).



"Opmars van extreemrecht is gestopt"

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, zegt in feite hetzelfde als Mark Rutte en de Nederlandse politicus Alexander Pechtold (D66): "De opmars van extreemrechts is gestopt''. Frankrijk kiest later dit jaar een nieuwe president. Marine Le Pen van het populistische Front National doet het goed in de peilingen.



Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon is blij met het voorspelde matige resultaat van Geert Wilders bij de Nederlandse verkiezingen. Dat liet ze merken in een reactie via Twitter op het bericht dat de PVV volgens de exitpoll een nederlaag heeft geleden. Sturgeon had aan één woord genoeg: "Goed''.



Volgens de Italiaanse premier Paolo Gentiloni is duidelijk dat er geen 'Nexit' komt: hij is ervan overtuigd dat Nederland lid blijft van de Europese Unie. "Anti-Europees rechts heeft de verkiezingen in Nederland verloren'', reageerde de sociaaldemocraat via Twitter. Volgens Gentiloni moet er nu een "gemeenschappelijke inzet komen om de EU te veranderen en revitaliseren''.