Jan Segers analyseert: "Nederland doet normaal"

Jan Segers

16/03/17 - 00u19 Bron: Het Laatste Nieuws

© reuters.

Analyse Onze analyst Jan Segers kijkt naar de resultaten van de verkiezingen in Nederland: u leest het vandaag uitzonderlijk gratis op onze website.

Doe normaal. Die slogan kleurde de campagne van premier Mark Rutte. Dicht genoeg tegen Geert Wilders aan om diens PVV-kiezers een alternatief te bieden, maar tegelijk ver genoeg van hem af om duidelijk te maken dat zijn eigen VVD aan de keurige kant van het populisme staat. Rutte is gisteren verhoord. Nederland heeft normaal gedaan, normaal gestemd. Het heeft de zetelende premier beloond voor een moedig economisch herstelbeleid, gecombineerd met een kordaat en onverbloemd maatschappelijk discours.



In absolute cijfers behoort Mark Rutte tot de verliezers, maar hij is de grote morele winnaar en volgt straks zichzelf op als premier van wellicht een centrumrechtse coalitie met zijn vijven. Het is een resultaat dat de regering-Michel een hart onder de riem moet steken, bang van haar eigen schaduw als die is.



Tot zover Geert Wilders. Amper waren gisteravond de stemhokken gesloten of Wilders was alweer vergeten. Hij, de geblondeerde duivel in wie al die buitenlandse omroepen 'a good story' zagen - zij komen straks van een kale reis thuis. Hij, het opstapje naar Marine Le Pen. Naar de implosie van de Europese Unie. Niet dus. Wilders is sinds gisteren politiek onschadelijk, een eufemisme voor politiek dood.



Hij zit nu op het punt waar Filip Dewinter in 2006 zat: dat hij niet langer als een bedreiging wordt ervaren. Met dat verschil dat zijn PVV vandaag veel minder hoog scoort dan het VB toen. Met één Nederlandse kiezer op acht is Wilders marginaal, nu ook electoraal. Rutte is het nieuwe normaal.



Het onbehagen van Nederland is minder groot en acuut dan velen dachten. Het is versnipperd over een breed middenveld, meer op rechts dan op links. Daar wordt GroenLinks groter dan rood, maar Jesse Klaver blijft een jochie, veel te groen voor het leiderschap van het land. De PvdA, het equivalent van onze sp.a, zou bij ons met de kiesdrempel worstelen.



Het zal John Crombez sterken in zijn felrode sociaaleconomische koers. Je collaboreert niet straffeloos met de vijand, zoals de PvdA de voorbije vier jaar deed. 'Doe normaal, dan doe je al gek genoeg.'



Zo heeft Nederland gisteren gestemd. Zo wordt het vandaag wakker.