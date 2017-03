Massale cyberaanvallen na Turkije-rel, ook kieswebsites slachtoffer

Door: FT

Sinds dit weekend is er een duidelijke stijging van het aantal cyberaanvallen op websites uit Nederland. Dat heeft de Nederlandse cybercrime-expert Frank Groenewegen aan NOS gemeld. De aanvallen begonnen bijna gelijktijdig met de relletjes in Rotterdam toen bekend raakte dat twee Turkse ministers de toegang tot het land werd ontzegd. Ook de Nederlandse kieswebsites Kieskompas en StemWijzer - waar mensen op het laatste moment nog advies proberen in te winnen - krijgen de ene na de andere aanval te verwerken.

"Vanaf dit weekend werden allerlei grote publieke websites - veelal politieke -, zoals PVV.nl, VVD.nl maar ook nieuwssites als NOS.nl en Telegraaf.nl aangevallen. In veel gevallen waren er in de 30 dagen ervoor helemaal geen aanvallen. Dat moet haast wel in verband staan met de Turkije-relletjes", zegt Groenewegen aan de Nederlandse zender NOS.



Sinds gisteren, dinsdag, worden ook de servers van StemWijzer en Kieskompas, twee kieshulpsites, vanuit het buitenland herhaaldelijk met zo veel verkeer bestookt, dat ze af en toe onbereikbaar zijn. Beide sites vermoeden dat er sprake is van een gecoördineerde DDoS-aanval en zijn dan ook van plan aangifte te doen. Volgens een woordvoerster is de situatie inmiddels "redelijk onder controle". De StemWijzer is over het algemeen goed bereikbaar, zegt ze. "Als er nog een aanval plaatsvindt, dan is de site doorgaans binnen enkele minuten weer online."



Ook bij Kieskompas merken ze dat de site bestookt wordt met aanvallen. "Sinds deze ochtend neemt het inderdaad in aantal toe", klinkt het bij de directeur van Kieskompas. "We zijn volop bezig de boel online te houden."



Ondanks de cyberaanvallen wordt er nog steeds veel gebruikgemaakt van de digitale stemhulp. Rond de middag merkte men zelfs een piek in het aantal mensen dat op het laatste moment nog even advies probeerde in te winnen. In de afgelopen vier uur maakten 180.000 mensen gebruik van de StemWijzer, meldde een woordvoerster rond 14.45 uur. Alles bij elkaar hebben voor deze verkiezingen al bijna 6,6 miljoen mensen de StemWijzer doorlopen. Dat is flink meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Toen vulden uiteindelijk 4,85 miljoen kiezers het hulpmiddel in.