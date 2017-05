Turks referendum over de doodstraf? "Alvast niet in Nederland en Duitsland"

Bewerkt door: FT

5/05/17 - 21u08 Bron: ANP & NOS

Uit peilingen blijkt dat een deel van de Turkse bevolking, onder wie aanhangers van de AK-partij, tegen de doodstraf is. President Erdogan is voorstander. © reuters.

Nederland wil geen Turks referendum over de doodstraf en zal zo'n volksraadpleging dan ook niet faciliteren. Dat liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. President Erdogan heeft al vaak laten blijken de doodstraf weer te willen invoeren als de bevolking dat wil.

Om de doodstraf opnieuw in te voeren, moet de grondwet worden aangepast. Maar daarvoor heeft de AKP van president Erdogan een ruime meerderheid in het parlement nodig. Die ruime meerderheid ontbreekt en daarom probeert de regeringspartij het voorstel er alsnog door te krijgen via een referendum. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft al vaker gezegd de doodstraf weer te willen invoeren als de bevolking dat wil, maar op dit moment ligt er nog geen concreet wetsvoorstel klaar.



Als het toch zover komt, zal het kabinet in Nederland bekijken hoe een dergelijke referendum kan worden voorkomen, aldus een woordvoerder. Eerder op de dag liet demissionair vicepremier Lodewijk Asscher al weten een dergelijk referendum niet te willen. "Wat mij betreft gaan we een doodstrafreferendum ook in Nederland NIET toestaan", twitterde hij. Ook de Duitse regering zou een dergelijke volksraadpleging niet zien zitten, verklaarde een regeringswoordvoerder in Berlijn vandaag.



Een Turks referendum over een grondwetswijziging leidde onlangs tot een grote diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. Een Turkse minister die hier campagne wilde voeren, werd het land uitgezet.



Nergens zo hoog

Voor het referendum dat Erdogan meer macht wil geven, namen in België ruim 81.000 van de 137.000 stemgerechtigde Belgische Turken mee, of omgerekend ongeveer 60 procent - het hoogste percentage van heel Europa. Op Libanon na werd nergens ter wereld zelfs zo uitgesproken 'ja' gestemd als in ons land. Terwijl het jakamp in Turkije afklopte op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent.