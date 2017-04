Zeker twintig Turkse Nederlanders zitten vast in Turkije

Bewerkt door: ADN

Ongeveer twintig Turkse Nederlanders kunnen Turkije niet verlaten. Dat zei de Nederlandse minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) vandaag in de Tweede Kamer. Eerder had Buitenlandse Zaken gemeld dat ongeveer tien Turkse Nederlanders niet mogen vertrekken. Het gaat om twintig mensen "met verschillende achtergronden", aldus Ploumen. Zij hebben consulaire bijstand gevraagd bij de ambassade in Ankara. "We werken aan een oplossing voor die mensen en of die in zicht is, is nog even moeilijk te zeggen."