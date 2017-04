Turks referendum in Nederland: politie op scherp na rellen aan ambassade in Brussel

Tim Reedijk

1/04/17 - 16u50 Bron: AD.nl

Voor- en tegenstanders van Erdogan verzamelden donderdag voor de Turkse ambassade in Brussel. © Marc Baert.

De Nederlandse politie staat op scherp na de rellen bij de Turkse ambassade in Brussel, afgelopen donderdag. Ook Turkse Nederlanders kunnen vanaf woensdag in Amsterdam, Den Haag en Deventer stemmen in een referendum dat president Erdogan op termijn meer macht moet geven. Bij de vechtpartijen in ons land raakten zes mensen gewond. Vijf daders werden opgepakt.

We hebben geen aanwijzingen voor demonstraties, maar je hebt maar een vlammetje nodig om de bom te doen ontploffen Mehmet Cerit, hoofdredacteur 'Zaman' In Brussel konden Turken afgelopen dagen naar de stembus, maar bij rellen aan de Turkse ambassade - waar voor- en tegenstanders van Erdogan elkaar uitdaagden - raakten zes personen gewond. Drie van hen werden neergestoken, waaronder een 60-jarige dame. Er werden messen getrokken en er werd met stenen gegooid. Politiebronnen meldden dat sommigen ook ijzeren staven bij zich hadden.



In Nederland, waar de spanningen met de Turken hoog opliepen na de diplomatieke rel van half maart in Rotterdam, staan de instanties op scherp. In Deventer ligt een uitgebreid veiligheidsplan klaar om elke rel of dreiging onmiddellijk in de kiem te smoren. Dat stelt een veiligheidsambtenaar van de stad. Zo mogen er geen posters worden opgehangen aan het terrein van de stembus. Tevens is er permanente politiebewaking en staat de politie klaar voor "grootschalig optreden".



"Natuurlijk hebben wij gezien wat er in Brussel is gebeurd", zegt een politiewoordvoerder in Den Haag. "Daar sluiten wij onze ogen niet voor." Den Haag heeft geen concrete aanwijzingen voor spanningen tussen voor- en tegenstanders, maar weet ook dat er in Nederland vrij gedemonstreerd kan worden. "Maar het is niet zo dat wij met knikkende knieën richting het referendum gaan."

© reuters.