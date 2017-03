Belgische Turken vanaf vandaag naar de stembus

TK

Belgen van Turkse origine die zich willen uitspreken over de vraag of Turkije moet evolueren naar een presidentieel systeem, kunnen daarvoor vanaf vandaag terecht in Brussel of Antwerpen. Als het referendum een 'ja' krijgt, wordt de macht van president Recep Tayyip Erdogan gevoelig uitgebreid.

De 5,5 miljoen Turken in het buitenland krijgen als eerste de kans om hun stem te laten horen over een mogelijke grondwetswijziging in hun thuisland. De Turkse diaspora in een zestigtal landen, waaronder België, krijgt daarvoor nog tot 9 april de tijd. In Turkije zelf vindt de volksraadpleging pas op 16 april plaats. De Turkse peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace.



Het Turkse referendum zorgde al voor heel wat heisa in verschillende EU-lidstaten. President Erdogan stuurde zijn getrouwen uit naar verschillende Europese landen om er zoveel mogelijk ja-stemmen te ronselen bij de Turkse bevolking, maar dat was dik tegen de zin van onder meer Nederland en Frankrijk. In Nederland kwam het zelfs tot een heuse diplomatieke rel nadat twee Turkse ministers het land werden uitgezet.



Stemmen ronselen

Afgaande op de resultaten van de meest recente Turkse verkiezingen, maakt Erdogan in ons land alvast veel kans op een 'ja'. In november 2015 kreeg zijn partij AKP (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) bijna 63 procent van de Belgische stemmen, bij een opkomst van 35 procent. In Vlaanderen kreeg de AKP zelfs 68 procent van de stemmen achter zich. Ter vergelijking: in de algemene uitslag eindigde de partij toen net onder de 50 procent, wat meteen ook verklaart waarom Erdogan consequent zijn partijgenoten naar het buitenland stuurt om er stemmen te ronselen.