Turken bellen massaal naar Rotterdam... in de VS

Door: Marjolein Kooyman

21/03/17 - 12u01 Bron: AD.nl

Zaterdagavond 11 maart: een demonstrant aan het Turks consulaat in Rotterdam maakt het teken van de Turkse extreemrechtse organisatie Grijze Wolven. © anp.

De spanningen met Turkije zorgen óók in de gemeente Rotterdam in New York State in de Verenigde Staten voor onrust. De telefoon van het politiebureau daar stond vorig weekend roodgloeiend toen in het Nederlandse Rotterdam twee Turkse ministers geen campagne voor het referendum mochten voeren.