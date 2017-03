Pro-Turkse demonstratie in Rotterdam gaat toch niet door

Bewerkt door: ep

17/03/17 - 03u45 Bron: Belga

Pro-Turkse demonstranten trokken vorig weekend door de straten van Amsterdam. © Joris van Gennip | Dutch Height.

Een pro-Turkse demonstratie in Rotterdam, die gepland stond voor vandaag, is afgemeld bij de politie. Dat bevestigde een woordvoerder van de gemeente. Eerder op de dag stemde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in met het verzoek tot een protest. De demonstratie was aangevraagd door drie Turkse organisaties die willen pleiten voor de vrijheid van meningsuiting van Turken in Nederland.