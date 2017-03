Ook Vlaams Parlement vraagt bevriezing toetredingssteun aan Turkije

LDL

16/03/17 - 04u49 Bron: Belga

Jean-Jacques De Gucht tijdens de plenaire zitting woensdag © belga.

Na de Kamer vraagt nu ook het Vlaams Parlement een bevriezing van de EU-toetredingsprocedure met Turkije en de bijbehorende miljardensteun. Dat staat in een resolutie die het Vlaams Parlement woensdag unaniem heeft goedgekeurd.

Recent vroeg de Kamer in een resolutie aan de federale regering om binnen Europa te pleiten voor het bevriezen van de onderhandelingen met Turkije over EU-lidmaatschap en over de bijbehorende financiële toetredingssteun.



In het Vlaams Parlement hebben de meerderheidspartijen bij hoogdringendheid een gelijkaardige resolutie geagendeerd, mee onder impuls van de spanningen tussen Nederland en Turkije de voorbije dagen.



"In het licht van de verslechterende mensenrechtensituatie en de achteruitgang van de democratie vragen we deze steun te schrappen en de bevriezing van de toetredingsprocedure", zeggen de initiatiefnemers Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Karl Vanlouwe (N-VA) en Ward Kennes (CD&V).



Met de resolutie wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om op het Europees niveau te pleiten om deze eisen door de Europese Unie te laten aannemen.



Als Turkije bovendien zou doorzetten met de plannen om de doodstraf terug in te voeren, moeten de onderhandelingen definitief gestopt worden, vinden de indieners. De Gucht: "We moeten duidelijk maken aan Erdogan dat hier absoluut geen sprake van kan zijn en dat indien hij dat doet, hij alle bruggen naar de EU opblaast."