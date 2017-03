Turkije stuurt 40 koeien terug naar Nederland

avh

De Turkse Vereniging van Vleesproducenten gaat uit protest tegen het spreekverbod van Turkse ministers 40 koeien terugsturen naar Nederland.

Bülent Tunç, de voorzitter van de vereniging, zei tegen het staatspersbureau Anadolu dat het gaat om symbolische protestactie van 40 Holstein-Friesian koeien.



"In de toekomst willen we geen dierlijke producten meer uit Nederland. De eerste lading van deze runderen is geladen. We gaan ze terugsturen", zei hij. Ze komen van het Biga zuivelbedrijf in de westelijke provincie Çanakkale.



Hij zei dat Turkije moet beginnen zich te concentreren op de eigen veefokkerij. "Wij hebben onze eigen kwaliteitsrassen. "Als Nederland ze niet accepteert zullen de zwartbonte dieren geslacht worden en het vlees verdeeld onder de leden, aldus voorzitter Tunç.