Turkse minister wil vluchtelingenakkoord met EU "heronderzoeken"

bewerkt door: sam

14/03/17 - 00u18 Bron: Belga

De Turkse minister van Cultuur Ömer Celik. © afp.

De Turkse minister van Europese Zaken Ömer Celik wil het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de Europese Unie "heronderzoeken". Dat zegt hij aan staatspersagentschap Anadolu nadat Turkije het de afgelopen dagen en weken aan de stok kreeg met verschillende Europese landen.

Het akkoord tussen de EU en Turkije voorziet dat Europa alle migranten die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen, kan terugsturen. Indien een teruggestuurd persoon afkomstig is uit Syrië, mag een andere Syriër uit Turkije legaal en rechtstreeks naar de EU vertrekken.



Concreet wil Celik de passage in het akkoord waarin staat dat Turkije "alle mogelijke maatregelen" moet nemen om het ontstaan van nieuwe migratieroutes over Turkije naar Europa te vermijden.