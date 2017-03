Burgemeester Rotterdam verdedigt: "Als je stenen naar politie gooit, moet je geweld terug aanvaarden"

Bewerkt door: ADN

13/03/17 - 22u12 Bron: ANP

© anp.

rellen rotterdam De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt dat de gemeente, justitie en de politie correct hebben opgetreden bij de rellen rond het consulaat in Rotterdam. Dat zegt hij in een interview met Radio Rijnmond.

Niet onder de indruk

De burgemeester is dan ook niet onder de indruk van de uitlatingen van Erdogan. De Turkse president heeft de consul gevraagd om Turkse Nederlanders op te roepen zich te melden voor een rechtszaak. "Dat moet hij vooral doen. De Rotterdamse Turken die mee hebben gedaan aan de demonstratie vallen onder het Nederlands recht. Wij hebben, de officier van justitie, politie en ik, gehandeld naar de letter én geest van onze wetgeving."



"Als je dan te horen krijgt, nu is het welletjes en nu gaan we de boel hier ontbinden... Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven, maar sommigen zijn bewust gebleven om de politie te provoceren."