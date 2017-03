Ook Duitsland past reisadvies voor Turkije aan

Bewerkt door: ADN

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies voor Turkije aangepast. Duitsers in Turkije moeten opletten voor "verhoogde politieke spanningen en protesten die zich kunnen richten op Duitsers", luidt het in een update. Het aangepaste advies komt er nu de spanningen tussen Turkije en West-Europa oplopen.

Eerder wijzigde Nederland al zijn reisadvies voor Turkije wegens de diplomatieke rel tussen beide landen. "Sinds 11 maart 2017 zijn er diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland. Wees in heel Turkije alert en mijd samenscholingen en drukke plaatsen. Volg de berichtgeving van de ambassade en het consulaat-generaal", luidt het op de website van het Nederlandse ministerie.



Duitsland en Nederland weigeren dat Turkse ministers op hun grondgebied campagne komen voeren voor het referendum van 16 april in Turkije. Dat gaat over een grondwetswijziging die de macht van de president zou uitbreiden.



Belgische reisadvies

Het Duitse ministerie raadt Duitsers aan om weg te blijven van politieke bijeenkomsten en grote groepen in het algemeen.



Dat staat ook in het Belgische reisadvies voor Turkije, dat voor het laatst gewijzigd werd op 17 januari. Buitenlandse Zaken bij ons roept op tot "grootste waakzaamheid" en beveelt aan om "drukke privé- en openbare plaatsen, grote menigtes en volksmassa's te vermijden en uit de buurt te blijven van overheidsgebouwen".