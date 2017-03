Rutte gaat binnenkort eten met Turkse premier

Door: Laurens Kok

13/03/17 - 18u05 Bron: AD.nl

Mark Rutte. Foto rechts: Binali Yildirim. © reuters - afp.

De Turkse premier Binali Yildirm gaat in op de uitnodiging van Nederlandse minister-president Mark Rutte om samen te gaan eten. Dat zegt Rutte in een interview met onze collega's van AD (Algemeen Dagblad), dat morgen verschijnt.

Rutte had zijn ambtgenoot zaterdagnacht de wacht aangezet, nadat Turkije had geprobeerd twee ministers in Nederland campagne te laten voeren voor het Turkse referendum. Daarbij had hij Yildirim telefonisch toegevoegd het 'verstandig' te vinden als de twee 'binnenkort een groot bord eten wegwerken', om tot de-escalatie van de diplomatieke rel te komen.



Rutte stelt dat Yildirim het aanbod heeft geaccepteerd. "We hebben dat voornemen over en weer uitgewisseld en bevestigd dat we dat gaan doen", aldus de premier van de liberale VVD. Wanneer de ontmoeting plaatsvindt, is nog niet bekend. "Wij gaan daar een geschikt moment voor zoeken."



Rutte ontkent dat hij de Turken zou hebben toegezegd dat ze na de Nederlandse verkiezingen op 15 maart wél welkom zouden zijn, zoals het Duitse dagblad Bild beweert. "Wij hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt dit niet te willen. Niet voor en niet na 15 maart." De ongekend stevige actie ten opzichte van een Navo-bondgenoot heeft volgens Rutte bovendien 'niets met de verkiezingen te maken'.