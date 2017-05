Raad van State verwerpt beroepen tegen plan Wathelet rond geluidshinder Brussels Airport

EB

23/05/17 - 20u09 Bron: Belga

© belga.

De Raad van State heeft de beroepen verworpen van de Brusselse verenigingen van omwonenden, Air Libre Brussel en 'Pas Question!'.

Het plan van gewezen staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) bevatte een aantal instructies die betrekking hadden op twee belangrijke routes boven de hoofdstad, de Kanaalroute en de route over onder meer Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Elsene.



Dat leidde tot een storm van protest in de getroffen regio's van het hoofdstedelijk gewest door de verhoogde geluidsoverlast. De twee verenigingen vonden dat er een milieueffectenrapport en een openbaar onderzoek hadden moeten georganiseerd worden, maar de Raad van State ziet geen wettelijke grond voor dergelijke verplichting.



De raad wijst er ook op dat de instructies van de staatssecretaris onderdeel zijn van een politiek akkoord en geen normatieve waarde hebben. Ook het argument van "Pas Question!" dat de maatregel niet onpartijdig is omdat ze opgesteld werd door de federaal bemiddelaar voor de luchthaven, Philippe Touwaide, die in de betrokken regio woont, werd van tafel geveegd.