Trump riskeert fikse boete als hij in Brussel landt

Door: BHL & FT

16/05/17 - 23u03 Bron: VRT Nieuws

Donald Trump wordt rondgevlogen in de Air Force One, een aangepaste versie van de Boeing 747-200. © reuters.

Als de Amerikaanse president Donald Trump op 25 mei naar ons land komt, is de kans reëel dat hij een boete krijgt voor zijn lawaaierig vliegtuig. Dat heeft de VRT in luchtvaartkringen vernomen.

De beroemde Air Force One waarmee de president zich door het luchtruim begeeft, is een aangepaste versie van de Boeing 747-200. Dat is het op één na oudste type van de Jumbo Jet, en dus een bijzonder lawaaierig toestel. Het vliegtuig veroorzaakt meer geluidsoverlast dan de modernere toestellen van de cargomaatschappijen die Brussels Airport gaan verlaten omwille van de boetes. Als het vliegtuig van Trump het te bont maakt, kan dat de president tot 62.000 euro kosten. Al is een boete tussen 5.000 en 9.500 euro waarschijnlijker.