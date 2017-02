PS verwijt premier Michel 'Antwerpensyndroom'

Door: redactie

geluidsconflict Geen Stockholmsyndroom maar een Antwerpensyndroom. Dat verwijt de PS premier Charles Michel in het luchthavendossier. Volgens de socialisten heeft Michel helemaal geen oog voor de Brusselaars, zo klonk het in de Kamer. De premier zelf zag er het bewijs in dat zijn oproep tot sereniteit nog niet bij iedereen is doorgedrongen.

"Als we een structurele oplossing willen, moeten we de geluidsnormen durven herfederaliseren", zo had Open Vld'er Tim Vandenput kort voordien nog gezegd in de plenaire Kamer. "Ik ben blij te horen dat we weg gaan van de emoties en terug naar de feiten, maar op lange termijn zal het kompas op herfederalisering wijzen."

"Wie verdedigt de Brusselaars nog?" "U onderwerpt zich aan de wil van N-VA." Karine Lalieux (PS) Tijdens het debat bleek de emotie echter nog niet weg. "Wie in deze regering verdedigt de Brusselaars nog? Na de lockdown, de ontmanteling van de federale musea en de federale politie die wegtrok uit de metro, zien we opnieuw dat niemand het nog opneemt voor Brussel", sneerde Karine Lalieux (PS).



"Het Stockholmsyndroom is bij u het Antwerpensyndroom", zo verwees ze naar het fenomeen waarbij gijzelaars sympathie krijgen voor hun gijzelnemer. "U onderwerpt zich aan de wil van N-VA."



Premier Michel betreurde de uithaal. "Het is net met rationaliteit en koelbloedigheid dat een oplossing dichterbij kan komen", beet hij terug.