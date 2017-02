De nieuwe Madame Non: waarom minister Fremault niet zal plooien in geluidsconflict Zaventem

DIETER DUJARDIN

23/02/17 - 04u00

© ID/ photo agency.

Goedlachs, eerder centrumrechts dan links, vastberaden maar niet onredelijk: Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH) lijkt in weinig op haar illustere partijgenote Joëlle Milquet, en toch is ze in het Zaventem-conflict de nieuwe 'Madame Non'. "Elk compromis is een nederlaag."

Dinsdag, 21 uur. De krant 'Le Soir' maakt de winnaars van de wedstrijd 'Bruxellois de l'année' bekend. Laureaat in de categorie Politici: Molenbeeks burgemeester Françoise Schepmans van MR. Twee uur later ziet de Brusselse regering af van het provocatieve plan om 'hic et nunc' luide vliegtuigen op de bon te slingeren - wat een "institutionele atoombom" was volgens Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA). Het is een eerste barstje in het harde pantser van Céline Fremault (43), milieuminister, rijzende ster van cdH en genomineerd voor de prijs van Brusselaar van het jaar.



Elk verband tussen die twee evenementen berust ongetwijfeld op toeval - en toch kunnen ze niet los van elkaar gezien worden, getuigen politieke actoren uit de hoofdstad. Het communautaire conflict over geluidsnormen en vliegroutes gaat over veel meer dan de gezondheid van de Brusselaars of de 60.000 jobs van Brussels Airport. Het is vooral een politiek gevecht tussen de MR van premier Michel en de andere Franstalige partijen. En daarbij duwt cdH zichzelf in een hoofdrol. Lees ook Luchtvaartmaatschappijen: "Geef ons nu eindelijk een definitieve oplossing voor geluidshinder"

TUI fly en Thomas Cook blijven bij plan om vluchtschema's niet aan te passen: "Intussen blijft ongeduld verder groeien"

Nieuw belangenconflict tegen Brusselse geluidsnormen is een feit