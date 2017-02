Brussel legt geluidsboetes op voor luchtvaart, maar int ze niet

Door: redactie

Brussels Airport Een rumoerige dag in het dossier van de geluidsnormen van de luchthaven van Zaventem. Brussel wilde vanaf middernacht boetes opleggen voor overtredingen tegen de strenge geluidsnormen, maar besliste op de valreep om die nog niet te gaan innen. Dat zegt Brussels minister van Milieu Céline Fremault (cdH).

Vlaanderen diende vandaag een nieuw belangenconflict in in het dossier van de vluchtroutes en geluidsnormen. Na het eerste belangenconflict werden de boetes al eens zestig dagen opgeschort. In die periode slaagden Vlaanderen en Brussel er niet in tot een vergelijk te komen.



Brussel legde vandaag het nieuwe belangenconflict naast zich neer, en kondigde aan om vanaf middernacht boetes te gaan heffen op vluchten die de strenge Brusselse geluidsnormen zouden overtreden. Vanavond bleek dat de soep niet zo heet gegeten wordt: de boetes worden wel opgelegd, maar worden twee maanden lang niet geïnd. Dat komt overeen met de looptijd van zestig dagen van het nieuwe Vlaamse belangenconflict.



De Brusselse demarche zorgde vandaag voor ongerustheid, bij de politiek, de luchthaven en vliegtuigmaatschappijen. Ryanair kondigde aan zijn vroege vluchten (voor 7 uur) te verschuiven, om de boetes te vermijden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) noemde het dossier in Terzake "een institutionele atoombom".