Holsbeek wil pas praten over uitbreiding luchthaven na eerlijke spreiding vluchten

21/02/17

De gemeenteraad van Holsbeek heeft deze avond een motie goedgekeurd waarin de afschaffing geëist wordt van de route 'Leuven Rechtdoor', die op 6 maart 2014 werd ingevoerd. Vooraleer er kan gediscussieerd worden over een uitbreiding van de luchthaven, dient eerst deze vliegroute afgeschaft te worden en een federale vliegwet gestemd die een eerlijke spreiding van vluchten garandeert. Haacht keurde gisteravond een gelijkaardige motie goed.

In de motie wijst Holsbeek op het feit dat de Leuvense regio sinds het ontstaan van de luchthaven 70 procent van de dalende vliegtuigen over zich heen krijgt. Door de invoering van de route 'Leuven Rechtdoor' kwamen er nog eens opstijgende vliegtuigen bij, wat Leuven, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Boortmeerbeek en Lubbeek opzadelt met extra geluidshinder en er van een redelijke spreiding geen sprake meer is. Belgocontrol maakte inmiddels bovendien een negatieve evaluatie van deze route. Deze vertoont met name grote gebreken inzake veiligheid en technische uitvoerbaarheid. Er dient derhalve teruggekeerd naar de situatie van voor maart 2014 toen de in de richting van Leuven opstijgende vliegtuigen al voor deze stad de bocht namen. Nu gebeurt dit pas nadien.



Aanleiding voor de motie zijn de plannen van de Brussels Airport Company om baan 25L te verlengen, wat de overlast nog een paar kilometer verder zal doen opschuiven richting Leuven. Dit doet in deze regio de onzekerheid en ongerustheid sterk toenemen en vermindert er het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven. Holsbeek roept minister Bellot dan ook op werk te maken van een eerlijke spreiding van de vluchten. "Het moet duidelijk zijn dat de huidige uitbreidingsplannen hoe dan ook onaanvaardbaar zijn indien er niet opnieuw de nodige zekerheid komt over een faire en correcte verdeling van de lasten, gebaseerd op technisch haalbare en correct gespreide routes. Holsbeek steunt de economische ontwikkeling van de luchthaven op voorwaarde dat de lasten eerlijk verdeeld worden en er geen sluipende uitbreiding van de last komt richting Leuven en omliggende gemeenten."