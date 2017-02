Ryanair stelt vluchten vanaf Brussels Airport uit door geluidsboetes

Door: redactie

21/02/17 - 17u25 Bron: VRT

Ryanair-baas Michael O'Leary. © photo news.

Brussels Airport Alle vluchten van Ryanair die voor zeven uur 's morgenochtend hadden moeten vertrekken vanaf Brussels Airport, worden verplaatst naar een later tijdstip, zo meldt de VRT-nieuwsdienst. De Ierse lagekostenmaatschappij nam die beslissing nu duidelijk wordt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf middernacht boetes gaat heffen voor vliegtuigen die de strenge geluidsnormen boven de hoofstad overschrijden.

Het tweede belangenconflict dat de Vlaamse regering tegen de boetes had ingediend, is onwettelijk volgens de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) en de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Frémault (cdH).



Door na zeven uur op te stijgen, ontsnapt Ryanair aan de geluidsboetes. Mochten de luchtvaartmaatschappijen effectief beboet worden, kunnen ze die boetes voor de rechter aanvechten, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Er is immers geen rechtsgrond voor die boetes vanwege het lopende belangenconflict".



Ryanair-baas Michael O'Leary had er al eerder mee gedreigd de activiteiten op Brussels Airport terug te dringen, indien de Brusselse regering boetes zou innen.



OPROEP: Wordt uw vlucht verplaatst? Laat het ons weten via redactie@hln.be. Vermeld zeker uw naam en telefoonnummer.