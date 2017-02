Weyts geschrokken na aankondiging Brussel: "Totaal ongezien"

Door: redactie

21/02/17 - 17u23 Bron: Belga

© photo news.

brussels airport Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de aankondiging van de Brusselse regering om vanaf middernacht vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overtreden te gaan beboeten.

Volgens Weyts kunnen luchtvaartmaatschappijen die boetes desnoods voor de rechter aanvechten, omdat ze door het belangenconflict dat de Vlaamse regering inriep geen rechtsgrond hebben. Weyts is naar eigen zeggen "nogal geschrokken" van de Brusselse reactie. Volgens de Vlaamse minister is het belangenconflict "ontvankelijk verklaard door de premier" en gaat het daarom meteen in, waardoor de strengere geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen opgeschort worden.



"Twee maten en twee gewichten"

Dat de Brusselse regering het belangenconflict naast zich neerlegt is volgens de N-VA-minister "totaal ongezien". "Ik herinner bij BHV, waar de Franstaligen vier of vijf belangenconflicten hebben ingeroepen. Dit gaat echter niet over symbolen, maar over jobs en over de extra concentratie van vluchten. En nu zoiets in het geding is, leggen ze de regels naast zich neer. Dat is twee maten en twee gewichten".



Aanvechten

Mochten Brussels Airport of de luchtvaartmaatschappijen effectief beboet worden, kunnen ze die boetes voor de rechter aanvechten. Er is immers geen rechtsgrond voor die boetes vanwege het lopende belangenconflict, zegt Weyts. "Ik zou hen dat van harte aanbevelen".



"Niet dramatiseren"

Weyts wil "niet dramatiseren" en zegt dat er donderdag een nieuw overlegcomité is gepland. De Vlaamse regering blijft bereid om constructief mee te werken aan een structurele oplossing voor het luchthavendossier, maar de Brusselse houding "is niet van die aard om een doorbraak te forceren", zegt de Vlaamse minister nog.