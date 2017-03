Oorzaak dodelijk treinongeval Leuven: bestuurder reed 100 km/u waar hij 40 km/u mocht

Door: redactie

Treinongeval Het treinongeval ter hoogte van Leuven waarbij vorige maand een inzittende om het leven kwam, werd veroorzaakt door een te hoge snelheid. Dat heeft het parket bevestigd. De bestuurder nam een wissel aan een snelheid van 100 km/u terwijl er een snelheidsbeperking van 40 km/u geldt.

Het parket wijst er wel op dat het slechts om voorlopige bevindingen gaat en dat er nog heel wat onderzoek moet gebeuren.



Volgens de deskundige van het parket wijst alles er op dat de trein de tweede wissel tegen een onaangepaste snelheid heeft aangesneden. Toen de trein uit het station vertrok en de eerste wissel nam, werd de maximumsnelheid van 40km/u gerespecteerd. Daarna werd de snelheid opgetrokken richting de kruissnelheid van 90 km/u. Het deskundigenonderzoek toonde aan dat de trein de tweede wissel naderde aan een snelheid van ongeveer 100 km/u en dan ontspoorde. De tweede wissel mocht voor deze rit slechts tegen een maximumsnelheid van 40 km/u worden genomen. Deze snelheidsbeperking wordt aangeduid door seinen.



Te laat geremd

De treinbestuurder verklaarde dat hij er van overtuigd was dat hij 90 km/u mocht rijden. Volgens het voorlopige verslag van de deskundige betekent dit dat hij mogelijk het sein met de snelheidsbeperking niet heeft gezien. De treinbestuurder verklaarde dat hij meteen remde toen hij de wissel zag liggen in een positie die hij niet verwachtte, maar dat het te laat was. Hij besefte op dat moment dat hij de wissel tegen een te hoge snelheid zou nemen.