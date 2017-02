Maandag opnieuw treinverkeer over beschadigde sporen Leuven

Door: redactie

21/02/17 - 12u55 Bron: Belga

De herstellingswerken zijn vandaag gestart. Over een afstand van 300 meter moeten beide sporen vervangen worden. © photo news.

In Leuven zijn vandaag de herstellingswerken begonnen aan de sporen die beschadigd werden door het treinongeval zaterdagmiddag. Als alles volgens de planning verloopt, zullen er vanaf volgende maandag weer treinen rijden over het beschadigde traject.

"Die werkzaamheden zullen in fases gebeuren", zegt woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit. "Er is schade over een lengte van 300 meter, maar eigenlijk gaat het om twee sporen en dus moet er in totaal materieel over een lengte van 600 meter hersteld worden."



Onder meer de sporen en de dwarsliggers moeten worden hersteld. Er is ook schade aan de palen en de draden van de bovenleiding, en aan de stroom-, sein- en glasvezelkabels. Ook de zogeheten TBL1+bakens (van het automatische stopsysteem) zijn beschadigd, en een tweetal wissels.



"Het werkplatform dat vlak bij de getroffen zone is geïnstalleerd, zal de komende week ter plaatse blijven en dienen als aanvoerhaven voor het materiaal dat nodig is om de herstellingen uit te voeren", klinkt het bij Petit.



Zondag zal de herstelde infrastructuur getest worden. ls die test positief, dan volgt de toelating om opnieuw over de getroffen zone te rijden. Als er geen problemen meer zijn, zal het spoorverkeer maandag kunnen hernomen worden.