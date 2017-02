Pianist (21) is dodelijk slachtoffer treinramp

Door: redactie

Het dodelijk slachtoffer van het treinongeval in Leuven heeft gisteren een gezicht gekregen. Het gaat om de 21-jarige 3D-designer en pianist Elric Pronce uit Brussel. Hij groeide op in Pécrot, vlak bij de spoorweg waar vijftien jaar geleden acht doden vielen bij een treinongeval.

Elke dag om de zoveel minuten zoeft een trein langs de spoorlijn vlak voor het huis van de familie Pronce in Grez-Doiceau (Pécrot). Vijftien jaar geleden stond hun hele buurt in rep en roer toen er twee treinen op elkaar reden. Er vielen toen acht doden. Zaterdag stierf één van de twee zonen van het gezin Pronce in het treinongeluk in Leuven. "We wisten niet dat Elric zaterdag op de trein zat naar Brussel", zeggen ze. "Dat hoefde hij ons ook niet te vertellen. Elric was 21 jaar en erg volwassen."

'Bon voyage, neefke' Elric Pronce werkte als 3D-designer in Brussel. Hij volgde daarvoor een opleiding in Canada. Vrienden en familie omschrijven hem als een creatieve duizendpoot. Op YouTube staat een video waarin Pronce drie jaar geleden het station van Namen in vervoering brengt met een solo-optreden achter de piano. Zijn neef Willem postte de video gisteren als eerbetoon. "Een stom treinongeluk in Leuven, onderweg naar Brussel, maakte een einde aan jouw leven. Afscheid van een super-creatieveling die tekende als de beste, die zich zo kon uitleven op de piano. Ik herinner me nog toen je als baby nooit stopte met lachen toen ik boven jouw koets hing. Het gaat je hopelijk goed, Elric. Take care, neefke! Bon voyage", schreef hij.