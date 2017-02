Meer sporen beschikbaar in Leuven voor treinen van en naar Brussel

Door: redactie

De capaciteit voor het treinverkeer van en naar Brussel in het Leuvense station is sinds omstreeks 14 uur verdubbeld van drie naar zeven sporen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor het treinverkeer en dus minder vertragingen.

"Alle treinen die naar Brussel reden of omgekeerd, moesten in het station via drie sporen passeren", legt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit uit. Na de herstelling van beschadigde kabels is de capaciteit sinds omstreeks 14 uur verhoogd. "Het station Leuven beschikt nu over zeven sporen voor het treinverkeer Leuven-Brussel."



Hierdoor zijn er meer exploitatiemogelijkheden. "Concreet zullen de treinen vlotter Leuven kunnen binnen- en buitenrijden." Voordien moesten de treinen even wachten en was er daarbij 5 à 10 minuten vertraging. Die vertraging zal dus voort afnemen.



Het ontspoorde rijtuig werd in de nacht van zondag op maandag getakeld. De kraan wordt in de loop van maandagnamiddag gedemonteerd en moet dinsdagvoormiddag de site verlaten.



Het speciale konvooi met de ontspoorde wagon zal normaliter om 21 uur vertrekken richting de NMBS-werkplaats in Muizen, nabij Mechelen. Het konvooi met het 45 ton zware rijtuig zal aan 10 km/u rijden en moet rond 1-2 uur maandagnacht toekomen. Het traject werd reeds getest.



De twee andere rijtuigen die nog op de sporen stonden, worden rond 14.30 uur verplaatst met een hersporingstrein. Ze worden in een eerste fase overgebracht naar de sporenbundel in Leuven. In een tweede fase gaan ze naar Muizen, maar wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk.