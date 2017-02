Bergingswerken van ontspoorde trein gestart

Door: redactie

20/02/17 - 04u50

© Photo news/ Joël Hoylaerts.

In Leuven zijn de takelwerken van start gegaan om de ontspoorde trein van de sporen te halen. Deskundigen kwamen ter plaatse onderzoeken het wrak en de plaats van het incident om een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaak van de crash.

Het eerste rijtuig, dat was ontspoord, om zijn as draaide en kantelde in de berm werd met een 120 ton zware hijskraan uit de berm gehesen en op zijn zij op een stabiele ondergrond gelegd.

Rijtuigen optillen

Het rijtuig werd later op een vrachtwagen met oplegger gehesen en werd via een speciaal nachttransport over de weg weggevoerd.



Later op de dag zullen ook de twee andere rijtuigen uit de berm getild worden en met behulp van een hersporingstrein weggesleept worden.