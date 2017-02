Wissel versprong terwijl trein erover reed

Door: redactie

20/02/17 - 04u30

© PHN / Wim Robberechts.

Het treinongeval zaterdag in Leuven is te wijten aan een probleem met de wissel. Die versprong terwijl de trein erover reed. Gevolg: de voorste wagon werd door de achterliggende rijtuigen van de sporen geduwd. Met zijn neus in de omgekeerde richting belandde de wagon in de berm.