Video toont hoe passagier treinbestuurder probeert bevrijden uit wrak

Door: redactie

18/02/17 - 18u10 Bron: Eigen berichtgeving

© Siegfried Evens.

video Een van de passagiers van de ontspoorde trein in Leuven heeft meteen nadat het ongeval gebeurde een video gemaakt waarin te zien is dat een medereiziger de treinbestuurder probeert te bevrijden uit het treinwrak.

Op de beelden is te zien hoe een man met een baksteen de ruit van de bestuurderscabine probeert kapot te slaan, nadat hij de treinbestuurder gewenkt had uit de weg te gaan. Kort daarvoor had de treinbestuurder ook al zelf geprobeerd te ruit kapot te slaan met een brandblusser, maar dat was niet gelukt. Uiteindelijk konden de hulpdiensten de bestuurder via een andere weg uit zijn hachelijke positie bevrijden. De bestuurder werd gewond en in shock naar het ziekenhuis gevoerd.