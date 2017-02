Trein ontspoord nabij Leuven: overzicht treinongevallen in België

Door: redactie

18/02/17 - 17u04 Bron: Belga

Beeld van de treinramp in Buizingen van 15 februari 2010. © belga.

Naar aanleiding van het treinongeval vandaag nabij Leuven, volgt hieronder een overzicht van de meest ernstige treinongevallen in België van de afgelopen jaren:

- 5 juni 2016: twee passagiers en een treinbestuurder komen om wanneer een passagierstrein inrijdt op een stilstaande goederentrein in Saint-Georges-sur-Meuse, op lijn 125 tussen Namen en Luik. Er vallen ook gewonden. Uit het expertonderzoek bleek later dat de treinbestuurder een sein had genegeerd.